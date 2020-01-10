Завтра председатель ОБСЕ планирует посетить Луганскую и Донецкую области

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама намерен во вторник посетить Донбасс. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

«Надеюсь, что погодные условия позволят нам завершить то, что мы запланировали, а именно завтра визит на восток Украины, где я воочию хочу посмотреть, как сложилась безопасность и гуманитарная ситуация в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность от работы и деятельности СММ ОБСЕ на местах», — сказал Раме.

Он выразил заверения в своей решимости и преданности помочь достичь мирного решения конфликта и улучшение жизни тех, кто от этого конфликта пострадал.