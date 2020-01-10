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В Украине за год суды рассмотрели 218 дел о буллинге

Вчера, 14:39 citynews.net.ua | Напечатать

За год действия закона по противодействие травле в Украине суды рассмотрели 218 дел о буллинге. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Так, с 19 января 2019 года по 13 января 2020 года в Украине выявлено 351 административное правонарушение по ст.173-4 (буллинг) КоАП и 338 человек, которые совершили.

Всего в суд было направлено 351 дело касательно буллинга. Рассмотрены 218 дел, из которых признан вину в 132 делах, а оправдано в 86.

Кроме того, всего по Украине наложено 109 штрафов на сумму 110038 грн, из которой уплачены всего 19077,18 грн.

19 января 2019 года вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Закон устанавливает систему штрафов за травлю. Совершение буллинга несовершеннолетним или малолетним лицом будет наказываться штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами от 20 до 40 часов.

Издевательства, совершенные повторно в течение года после или группой лиц, будут караться штрафом в размере от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.

В случае травли несовершеннолетними от 14 до 16 лет, будут отвечать их родители или лица, их заменяющие. К ним будут применять наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.


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