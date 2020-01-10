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Сбитый самолет МАУ: Данилов предлагает журналистам довольствоваться официальными заявлениями согласованными с Ираном

Вчера, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине похоронили жертв иранской ракеты, уничтожившей гражданский самолет. Тела погибших были привезены для похорон родными и близкими. Также из Ирана вернулась официальная делегация специалистов, расследовавших обстоятельства уничтожения украинского самолета силами ПВО Ирана.

Вместо объективного информирования о ходе расследования, глава СНБО Украины Алексей Данилов предлагает журналистам ждать официальной информации, согласованной с Ираном. И это после манипулятивных и неправдивых заявлений украинского МИД, растерянности Зеленского и отрицания Ираном факта уничтожения украинского самолета ракетой ПВО.

По словам Алексей Данилова, сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину «черных ящиков» самолета МАУ. 

Как сообщает пресс-служба СНБО, он также обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопроса о возвращении в Украину «черных ящиков» самолета Boeing-737-800 украинской компании «МАУ», сбитого 8 января 2020 года армией Исламской Республики Иран.

«Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность. Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения черных ящиков пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной», — резюмировал Данилов.

Ранее СМИ сообщали, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар 19 января отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев.


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