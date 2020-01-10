Шахтерам Луганской области должны 273 млн гривень зарплаты

В Украине задолженность угледобывающих предприятий по заработной плате перед горняками составляет 1,162 млрд гривень.

Шахтерам Луганской области задолжали 273 млн гривень, из них 177 млн — непосредственно работникам угольных предприятий. Больше всего должны шахтерам «Лисичанскуголь» — 141 млн гривень. Ненамного меньше задолженность пред работниками ГП «Первомайскуголь» — 132 млн гривень.

Наибольшая задолженность в Украине перед шахтерами в Донецкой области, где суммарный долг составляет 482 млн гривень.

Во Львовской области задолженность на 1 января 2020 года составила 354 млн гривень, из них 232 млн — задолженность непосредственно перед работниками шахт ГП «Львіввугілля» и «Шахта Надія».

На Волыни, где в ГП «Волыньуголь» входят 5 шахт, задолженность по зарплатам составляет 50 млн гривень.

По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, с 1 февраля зарплатный долг перед шахтерами достигнет 1,6 млрд гривень.

Также, по его мнению, на фоне создания искусственного кризиса угольной промышленности, актуализируется кадровая проблема: внутренней и внешней миграции, высокой социальной напряженности в трудовых коллективах. Главным образом из-за невыполнения государством финансовых обязательств перед рабочими, предприятиями, из-за падения престижности шахтерского труда, отмена ранее существовавших социальных льгот и гарантий.