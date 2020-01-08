Премьер-министр Украины Гончарук написал прошение об отставке. Но не туда

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил сегодня у себя Facebook. При этом, умышленно или случайно, продемонстрировал полную юридическую безграмотность - Украина парламентско-президентская республика и премьер-министр назначается Верховной Радой. Алексей Гончарук написал прошение на имя Владимира Зеленского, который хоть и является президентом страны, но в рамках своих полномочий только утверждает решение большинства депутатов.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — отметил Гончарук.

По его словам, последние четыре месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась, а за короткий промежуток времени многое удалось.

«На разных фронтах мы подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, перезагрузили топ-руководство органов государственной власти, успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне», — добавил премьер.

Он считает, что все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов с 18% до 9%.

Главным вызовом Гончарук назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе.