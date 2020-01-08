В 2019 году на Донбассе погибло 55 мирных жителей

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых), и также является самой низкой годовым количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта. Такие данные опубликованы Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Потери среди гражданских лиц, вызванные артиллерийскими обстрелами и обстрелами с ЛВСО

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 105 случаев гибели или ранения гражданских лиц, вызванных артиллерийскими обстрелами и обстрелами с ЛВСО (восемь погибших и 97 раненых), что на 32,7% меньше, чем в 2018 году (23 погибших и 133 раненых). Из них 85 (пятеро погибших и 80 раненых, 80,6 процента) были зафиксированы на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» и самопровозглашенной «Луганской народной республикой», 18 (трое погибших и 15 раненых) — на территории, контролируемой правительством, и двое раненых — на «ничьей земле».

Потери среди гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывчатыми остатками

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 59 случаев гибели или ранения гражданских лиц (17 погибших и 42 раненый) в результате минных инцидентов и обращения с взрывчатыми веществами, что на 52,4% меньше, чем в 2018 году (36 погибших и 88 раненых).



Декабрь 2019

В период с 1 по 31 декабря 2019 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало три случая гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, что на 25 процентов меньше, чем в ноябре 2019 года. Один человек погиб в результате обстрела с территории Донецкой области, контролируемой правительством; один человек был ранен в результате обстрела из легких вооружений на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой»; и один человек был ранен в результате обращения с взрывоопасными остатками войны; 3 на территории Донецкой области, контролируемой правительством.

Общие потери среди гражданских лиц, связанные с конфликтом

За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 3049 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом (1809 мужчин, 1056 женщин, 98 мужчин, 49 женщин и 37 взрослых, пол которых неизвестна).

Учитывая 298 погибших на борту рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом достигло по меньшей мере 3347. Количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7000.