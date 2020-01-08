» » В 2019 году на Донбассе погибло 55 мирных жителей

В 2019 году на Донбассе погибло 55 мирных жителей

Вчера, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых), и также является самой низкой годовым количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта. Такие данные опубликованы Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Потери среди гражданских лиц, вызванные артиллерийскими обстрелами и обстрелами с ЛВСО

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 105 случаев гибели или ранения гражданских лиц, вызванных артиллерийскими обстрелами и обстрелами с ЛВСО (восемь погибших и 97 раненых), что на 32,7% меньше, чем в 2018 году (23 погибших и 133 раненых). Из них 85 (пятеро погибших и 80 раненых, 80,6 процента) были зафиксированы на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» и самопровозглашенной «Луганской народной республикой», 18 (трое погибших и 15 раненых) — на территории, контролируемой правительством, и двое раненых — на «ничьей земле».

Потери среди гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывчатыми остатками

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 59 случаев гибели или ранения гражданских лиц (17 погибших и 42 раненый) в результате минных инцидентов и обращения с взрывчатыми веществами, что на 52,4% меньше, чем в 2018 году (36 погибших и 88 раненых).


Декабрь 2019

В период с 1 по 31 декабря 2019 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало три случая гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, что на 25 процентов меньше, чем в ноябре 2019 года. Один человек погиб в результате обстрела с территории Донецкой области, контролируемой правительством; один человек был ранен в результате обстрела из легких вооружений на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой»; и один человек был ранен в результате обращения с взрывоопасными остатками войны; 3 на территории Донецкой области, контролируемой правительством.

Общие потери среди гражданских лиц, связанные с конфликтом

За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 по 31 декабря 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 3049 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом (1809 мужчин, 1056 женщин, 98 мужчин, 49 женщин и 37 взрослых, пол которых неизвестна).

Учитывая 298 погибших на борту рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом достигло по меньшей мере 3347. Количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7000.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 11:54

Премьер-министр Украины Гончарук написал прошение об отставке. Но не туда

Вчера, 11:25

В 2019 году на Донбассе погибло 55 мирных жителей

Вчера, 08:30

Итог очередных переговоров в Минске по Донбассу: Украинцев продолжают убивать, выборов - не будет

Вчера, 06:30

Российские террористы продолжают обстрелы из артиллерии в Луганской области

16-01-2020, 15:34

В Луганской области надеются получать по 500 млн гривень в год от таможни

16-01-2020, 15:06

Зеленский подписал указ о призыве в украинскую армию с 18 лет

16-01-2020, 14:45

В минске началась очередная встреча по урегулированию российской агрессии на Донбассе

16-01-2020, 12:53

Зеленский отозвал закон «о децентрализации» раскритикованный в Украине и в ЕС

16-01-2020, 11:25

Депутаты Зеленского приняли в первом чтении закон о возвращении казино и игровых салонов

16-01-2020, 10:46

Российские террористы атаковали ВСУ из 152 мм артиллерии и беспилотников - 1 солдат погиб

15-01-2020, 17:09

В оккупированном Луганске минимальная зарплата в 2 раза меньше чем в Украине

15-01-2020, 15:05

В Луганске террористы завербовали чиновника Минюста с высокопоставленным отцом

Новости Украины:

Вчера, 17:46

Уход за плиткой в вашем доме – как защитить швы от повреждений?

Вчера, 15:09

Одежда оптом от производителя Opt-Kolo - Идеальное решение для пополнения ассортимента магазина

16-01-2020, 15:02

Нужно ли удалять зубы мудрости?

16-01-2020, 13:25

В Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО

14-01-2020, 16:07

15 января в Одессе несколько районов останутся без воды

14-01-2020, 11:00

В Киеве кипятком из теплотрассы затопило ТЦ Ocean Plaza

14-01-2020, 10:20

Обзор на смартфоны ZTE: как выбрать подходящую модель

13-01-2020, 10:40

В Каховке увольняют и отстраняют полицейских из-за резонансного убийства

10-01-2020, 12:10

В Киеве пьяный водитель врезался в здание Национальной филармонии Украины

9-01-2020, 10:37

В Киеве мужчина умер возле станции метро «Черниговская»

8-01-2020, 11:30

Как уменьшить риск заболевания глаукомой

8-01-2020, 11:23

В Одессе «заминировали» аэропорт, городской совет и СБУ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В 2019 году на Донбассе погибло 55 мирных жителей » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня