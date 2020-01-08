Итог очередных переговоров в Минске по Донбассу: Украинцев продолжают убивать, выборов - не будет

Очередное заседание в Минске прошло безрезультатно и не имеет смысла - российские террористы продолжают обстрелы из тяжелой артиллерии и разбрасывают угрожающие мирным жителям мины.

Представители Украины во время встречи Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске заявили, что ситуация с безопасностью остается напряженной. Вопреки договоренностям лидеров стран Нормандской четверки продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности - главное в повестке дня. Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы.

Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

Как показывает практика и результаты доклада Центра по международным миротворческим операциям (Center for International Peace Operations) и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), подготовленного на основе анализа конфликтов во всем мире ведущими экспертами, выборы не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций и участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства.

В успешных случаях урегулирования конфликта - в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и / или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир.

В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины.

Также во время заседания безопасности подгруппы украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе. Эта работа должна облегчить жизнь мирных жителей, живущих по обе стороны линии соприкосновения.

В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается.

В то же время, как сообщает пресс-центр ООС, вооруженные формирования Российской Федерации проводят мероприятия по дистанционного минирования местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между населенными пунктами Орехово и Золотое-5.

Минировании проводится противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мины используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

Также в Луганской области продолжаются ежедневные обстрелы из тяжелой артиллерии калибром 152 мм, которая запрещена Минскими договоренностями.