Российские террористы продолжают обстрелы из артиллерии в Луганской области

Днем 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин;

неподалеку Мироновского и Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новозвановка - из снайперской винтовки;

дважды рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 1 снаряд и 82-мм миномета - 1 мина и автоматического станкового гранатомета.

16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.