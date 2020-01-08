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Российские террористы продолжают обстрелы из артиллерии в Луганской области

Вчера, 06:30 citynews.net.ua | Напечатать

Днем 16 января,  вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин;
неподалеку Мироновского и Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Новозвановка - из снайперской винтовки;
дважды рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 1 снаряд и 82-мм миномета - 1 мина и автоматического станкового гранатомета.
16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.


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