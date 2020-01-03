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В Луганской области надеются получать по 500 млн гривень в год от таможни

Вчера, 15:34 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 16 января, председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай встретился с руководителями предприятий Луганщины, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность.

Среди вопросов, которые обсуждались, — возможность возвращения процедуры растаможивания из других регионов на Луганщину.

«Из-за сложившейся ситуации область теряет 500-600 миллионов гривен дополнительных поступлений в год. Эти средства должны пойти на развитие Луганщины, однако остаются на других территориях. Наши города и районы мы восстановим только вместе. Растаможиваться следует на месте. Это мое предложение к вам. В свою очередь, мы вкладываем в развитие инфраструктуры и работаем над улучшением таможенного и налогового сервиса», — отметил Сергей Гайдай.

Он отметил, что в этом году Луганщина впервые в истории получила в четыре раза больше средств на ремонт дорог, чем Донецкая область. То есть, область превратится в строительную площадку и станет более привлекательной для инвесторов.

Одной из участков, которая будет отремонтирована, должна стать дорога от КПП «Танюшевка» к Старобельску, что позволит предприятиям проводить растаможку в более комфортных условиях.

Сергей Гайдай принял во внимание предложения, которые высказали руководители ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», ЗАО «Северодонецкое научно-производственное объединение» Импульс», ПКФ ООО «ТАНА» ЗАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат», ООО «Рубежанский чулочная мануфактура», и отметил что готов  лично контролировать их выполнение.


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