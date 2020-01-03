Зеленский подписал указ о призыве в украинскую армию с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году». Соответствующий документ от 16 января опубликован на сайте президента Украины .

Так, согласно указу, Зеленский постановил определить на 2020 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу:

1) апрель — июнь;

2) октябрь — декабрь.

Президент также постановил призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу:

1) в апреле — июне 2020 года;

2) в октябре — декабре 2020 года.

Кабинету министров Зеленский поручил определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Кроме того, Президент постановил уволить в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований:

1) военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле — июне 2020 года;

в октябре — декабре 2020 года;

2) других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле — июне 2020 года;

в октябре — декабре 2020 года.



