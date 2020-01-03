В минске началась очередная встреча по урегулированию российской агрессии на Донбассе

Сегодня, 16 января в Минске началась первая в этом году встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-лужба Министерства иностранных дел Беларуси, в Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В этом заседании впервые принимает участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.