Депутаты Зеленского приняли в первом чтении закон о возвращении казино и игровых салонов

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

За соответствующий законопроект проголосовали 260 нардепов, 108 выступили против.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино, букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.