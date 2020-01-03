Российские террористы атаковали ВСУ из 152 мм артиллерии и беспилотников - 1 солдат погиб

Российские террористы атаковали ВСУ из 152 мм артиллерии и беспилотников - 1 солдат погибВчера, 10:46
15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Российские террористы обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
В Луганской области боевики два раза обстреливали позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин. Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Новотошковское - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.
В Донецкой области было зафиксировано 9 обстрелов:
недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета;
два раза рядом с населенным пунктом Павлополь - с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм;
неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки;
вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
рядом с Невельск - из крупнокалиберного пулемета.
Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.