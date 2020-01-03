Российские террористы атаковали ВСУ из 152 мм артиллерии и беспилотников - 1 солдат погиб

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Российские террористы обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

В Луганской области боевики два раза обстреливали позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин. Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Новотошковское - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области было зафиксировано 9 обстрелов:

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с населенным пунктом Павлополь - с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм;

неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки;

вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Невельск - из крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.