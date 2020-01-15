В оккупированном Луганске минимальная зарплата в 2 раза меньше чем в Украине

Российские террористы, оккупировавшие Луганск и отдельные районы области, установили на «предприятиях» минимальную зарплату в 6064 российских рублей, что равняется примерно 2300 грн.

Как сообщают СМИ террористов, принятый закон устанавливает минимальный размер оплаты труда на территории «республики», который с 1 января 2020 года составит 6064 рубля.

В то же время в Украине с 1 января 2020 года установлен уровень минимальной зарплаты в сумме 4723 грн, что составляет прирост на 13% (550 грн) по сравнению с ее значением в прошлом году.