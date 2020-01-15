В Счастье экологи и полиция задержали водолазов-браконьеров

Государственными инспекторами Государственной экологической инспекции в Луганской области совместно с сотрудниками полиции БПСПОП «Луганск 1» выявлен факт нарушения правил использования объектов животного мира.

На канале пруда-охладителя ДТЭК Луганская ТЭС в городе Счастье, два подводных охотника осуществляли незаконный лов рыбы. У правонарушителей отсутствовали документы на подводную охоту и превышена суточная норма вылова рыбы на одного человека. Своими действиями правонарушители нарушили пункты 3.15 и 4.3 Правил любительского и спортивного рыболовства.



На граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дел направлены в Новоайдарский районный суд Луганской области для привлечения к ответственности. Также рассчитан вред причиненый государству - 2686 грн и 3196 грн.

Государственная экологическая инспекция в Луганской области напоминает, что подводная охота осуществляется с обязательным соблюдением требований Правил рыболовства, а именно в разрешенных местах ловли, при наличии документов на право лова, уплаты за разрешения и водные живые ресурсы, а также с соблюдением сроков и норм вылова.