В Луганской области горел склад предприятия «Агротон»

15 января в 00:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ЗАО СПФ «Агротон» по адресу: Новоайдарский район, на выезде из с. Колядовка.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, прибыв на место происшествия, спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что на территории ЧАО СПФ «Агротон» горит крыша складского помещения.

Пожар локализован в 01:42 и ликвидирован в 3:43.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекалось 9 пожарных и две единицы техники.