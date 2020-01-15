В Украине негативное сальдо внешней торговли составило $9,37 млрд

По данным Госстата Украины, за 11 месяцев 2019 года экспорт товаров составил $45,96 млрд, импорт - $55,34 млрд.

За январь-ноябрь 2019 года негативное сальдо внешней торговли составило $9,37 млрд, что на 5,7% больше аналогичного показателя 2018 года ($8,87 млрд). Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

По данным Госстата, экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,3% и составил $45,96 млрд, импорт - на 6,2% до $55,34 млрд.

По итогам 2018 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 5,826 млрд долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2,501 млрд долларов).