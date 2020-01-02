Верховная Рада одобрила заявление об ответственности Ирана за уничтожение самолета МАУ и гибель людей

Верховная Рада Укарины приняла заявление, в котором призывает исламскую республику Иран взять на себя полную ответственность за сбивание пассажирского самолета МАУ из 176 людьми на борту и выплатить все компенсации.

Соответствующее постановление за номером 2726 было принято 14 января на заседании Верховной Рады.

«Верховная Рада ожидает официальные извинения исламской республики Иран за уничтожение украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада обращается в органы государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы».

В заявлении Рада призывает мировое сообщество и международные организации «поддержать Украину в ее настаивании о проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат».

Отмечается, что сбитие самолета над Тегераном свидетельствует о проблеме в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, потому Международная организация гражданской авиации должна оценить риски полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий.

В постановлении парламента также говорится о необходимости «проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии» и призывает руководство Ирана к сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.