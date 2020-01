«Оскар — 2020»: номинанты от американской киноакадемии искусств

Американская академия кинематографических искусств и наук огласила список номинантов на «Оскар». 92-я церемония вручения премии пройдет 9 февраля в лос-анджелесском кинотеатре «Долби».

Второй год подряд мероприятие обойдется без ведущего — прошлогодние рейтинги доказали, что в отсутствие профессионального конферансье американцы охотнее наблюдают за раздачей «Оскара».

Фаворитом предстоящей церемонии выглядит «Джокер», представленный в 11 номинациях, однако в спину ему дышат сразу три фильма, у которых имеется по десять упоминаний, — «1917», «Однажды в... Голливуде» и «Ирландец».

В прошлом году Академия внесла некоторые изменения в правила отбора номинантов. Так, категория «Лучший фильм на иностранном языке» была переименована в «Лучший международный полнометражный фильм», а количество претендентов на премию за лучший грим и прически увеличилось с трех до пяти. Свои специальные «Оскары» осенью уже получили режиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер, а также актеры Уэс Стьюди и Джина Дэвис.

Номинантами на премию «Оскар» стали:

Лучший фильм

«1917»

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«Однажды в... Голливуде»

«Паразиты»

Лучший режиссер

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Сэм Мендес — «1917»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»





Лучший актер

Антонио Бандерас — «Боль и слава»

Леонардо ДиКаприо — «Однажды в... Голливуде»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Джонатан Прайс — «Два Папы»





Лучшая актриса

Синтиа Эриво — «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Рене Зеллвегер — «Джуди»



Лучший актер второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн — «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью — «Маленькие женщины»

Марго Робби — «Скандал»

Лучший оригинальный сценарий

«1917» (Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс)

«Достать ножи» (Райан Джонсон)

«Брачная история» (Ноа Баумбак)

«Однажды в... Голливуде» (Квентин Тарантино)

«Паразиты» (Хан Джин-вон и Пон Джун-хо)

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец» (Стивен Зеллиан)

«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

«Джокер» (Скотт Сильвер и Тодд Филлипс)

«Маленькие женщины» (Грета Гервиг)

«Два Папы» (Энтони МакКартен)

Лучшая операторская работа

«1917» (Роджер Дикинс)

«Ирландец» (Родриго Прието)

«Джокер» (Лоуренс Шер)

«Маяк» (Джарин Блашке)

«Однажды в... Голливуде» (Роберт Ричардсон)

Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

Лучшая работа художника-постановщика

«1917»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Однажды в... Голливуде»

«Паразиты»

Лучший грим и прически

«1917»

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента: Владычица тьмы»

Лучший дизайн костюмов

«Кролик Джоджо»

«Однажды в... Голливуде»

«Ирландец»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

Лучший монтаж звука

«1917»

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«Однажды в... Голливуде»

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучшее сведение звука

«1917»

«К звездам»

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«Однажды в... Голливуде»

Лучшая музыка

«1917» (Томас Ньюман)

«Джокер» (Хильдур Гуднадоттир)

«Маленькие женщины» (Александр Деспла)

«Брачная история» (Рэнди Ньюман)

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» (Джон Уильямс)

Лучшая песня

«История игрушек 4» — "I Can't Let You Throw Yourself Away"

«Рокетмен» — "(I'm Gonna) Love Me Again"

«Прорыв» — "I'm Standing With You"

«Холодное сердце 2» — "Into the Unknown"

«Гарриет» — "Stand Up"

Лучшие визуальные эффекты

«1917»

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона 3»

«Я потерял свое тело»

«Клаус»

«Потерянное звено»

«История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм

Dcera

«Волосатая любовь»

«Котбуль»

«Незабываемо»

«Сестра»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

«Пещера»

«На краю демократии»

«Для Самы»

«Страна меда»

Лучший короткометражный документальный фильм

In the Absence

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

«Жизнь захватывает меня»

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Лучший игровой короткометражный фильм

Brotherhood

«Футбольный клуб Нефты»

«Окно напротив»

«Saria»

Une soeur

Лучший международный полнометражный фильм

«Тело Христово» (Польша)

«Страна меда» (Северная Македония)

«Отверженные» (Франция)

«Боль и слава» (Испания)

«Паразиты» (Южная Корея)