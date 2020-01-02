Представители Латвии, Эстонии и Польши передали жителям Луганской области гуманитарную помощь

Представители Латвии, Эстонии и Польши передали жителям Луганской области гуманитарную помощьВчера, 16:32
Во время визита в Луганскую область официальной делегации Латвии, Эстонии и Польши в Северодонецке передали гражданскому населению, проживающему в населенных пунктах вдоль линии разграничения, гуманитарную помощь от жителей стран ЕС. Для выживающих в условиях российской агрессии мирных жителей привезли теплую одежду, обувь и много других вещей.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс отметил, что это очередной груз, прибывший в Луганской области. Его собирали в Латвийской, Эстонской, Финляндской Республиках, Королевстве Швеция, Республики Польша.
Со своей стороны председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай поблагодарил за такую поддержку.
«Сегодня мы еще раз убеждаемся, что для нас очень ценна помощь от международных партнеров. Наша область благодарна за помощь, которую вы оказываете в течение последних лет», - отметил глава области.
«Для нас очень важно, чтобы люди знали, что они не одни, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине каймой Кууск. - Уже три года подряд здесь, в Северодонецке, мы помогаем организовать Фестиваль мыслей. На этом мероприятии участники общаются о будущем Луганщины, делятся своим видением как восстановить положительный имидж в региона, запропоновують множество идей, сразу обсуждают с опытными специалистами и экспертами».
Также Юрис Пойканс добавил, что в мае прошлого года произошло важное событие для городов Попасной и Огре. Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Попаснянским районной государственной администрацией и Огрским краевым самоуправлением.