Представители Латвии, Эстонии и Польши передали жителям Луганской области гуманитарную помощь

Во время визита в Луганскую область официальной делегации Латвии, Эстонии и Польши в Северодонецке передали гражданскому населению, проживающему в населенных пунктах вдоль линии разграничения, гуманитарную помощь от жителей стран ЕС. Для выживающих в условиях российской агрессии мирных жителей привезли теплую одежду, обувь и много других вещей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс отметил, что это очередной груз, прибывший в Луганской области. Его собирали в Латвийской, Эстонской, Финляндской Республиках, Королевстве Швеция, Республики Польша.

Со своей стороны председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай поблагодарил за такую ​​поддержку.

«Сегодня мы еще раз убеждаемся, что для нас очень ценна помощь от международных партнеров. Наша область благодарна за помощь, которую вы оказываете в течение последних лет», - отметил глава области.

«Для нас очень важно, чтобы люди знали, что они не одни, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине каймой Кууск. - Уже три года подряд здесь, в Северодонецке, мы помогаем организовать Фестиваль мыслей. На этом мероприятии участники общаются о будущем Луганщины, делятся своим видением как восстановить положительный имидж в региона, запропоновують множество идей, сразу обсуждают с опытными специалистами и экспертами».

Также Юрис Пойканс добавил, что в мае прошлого года произошло важное событие для городов Попасной и Огре. Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Попаснянским районной государственной администрацией и Огрским краевым самоуправлением.