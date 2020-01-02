Российские террористы обстреляли дома в Голубовке и традиционно обвинили Украину

По данным разведки боевики обстреляли жилые дома в населенном пункта Голубовка в Луганской области. В результате были ранены гражданские лица.

Как рассказал во время брифинга полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины, 10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в Алчевске 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК совершило провокационный обстрел позиций Объединенных сил. При этом оккупанты попали в район жилых домов н.п. Голубовка на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранения, в том числе тяжелые, получили гражданские лица.

Чтобы скрыть свои преступные действия и переложить ответственность за обстрел на подразделения Объединенных сил, противник традиционно попытался скрыть преступление российских войск распространяя в пропагандистских СМИ обвинения в адрес украинской армии.