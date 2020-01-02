В Луганской области начались акции против нового закона «О труде» от Зеленского

14 января с 10 утра Федерация профсоюзов Луганской области начала акцию протеста, частично перекрыв движение транспорта на трех дорогах — в Лисичанске, Кременной и Сватово. Об этом соощает «1 полоса ».

По мнению Федерации профсоюзов Украины, в новом законе нарушаются права работников во всех отраслях.

Правительственным проектом закона № 2708 «О труде» отменяется гарантия, установленная действующей статьей 95 КЗоТ, согласно которой размер минимальной заработной платы не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Согласно статье 65 законопроекта, размер минимальной зарплаты будет определяться «с учетом» размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О прожиточном минимуме».

Отменяется также норма вышеуказанной статьи КЗоТ о том, что заработная плата подлежит индексации в установленном законодательством порядке (подпункт 45 пункта 12 главы X «Заключительные положения»).

Это неполный перечень, как говорит правительство, «либеральных норм».

Профсоюзы Луганской области пошли на крайнюю меру в знак протеста против принятия Закона «О труде», который, по их мнению, приведет к катастрофическим последствиям для национальной экономики и направлен на сворачивание трудовых прав украинцев.

Представители профсоюзов начали одновременные митинги в трех точках Луганской области — в Лисичанске (на перекрестке улиц Генерала Потапенко и Первомайской), в Кременной (поселок Старая Краснянка, возле АЗС) и в Сватово (улица им. Сосюры).

«Мы протестуем против принятия трудового кодекса, проекта трудового кодекса, который подал Кабинет Министров. Мы считаем, что этот Закон «О труде» нарушает, минимизирует и уничтожает социальную и правовую защиту любого работника в нашей стране», — подчеркнул глава Федерации профсоюзов Луганской области Валерий Черныш.

На акции протеста в Лисичанске глава теркома профсоюза угольщиков Владимир Иванишин подчеркнул, что запланированные изменения в трудовое законодательство нарушают международные Конвенции, ратифицированные Украиной.

«Мы считаем, что нарушен социальный диалог в Украине. Диалог, который должны вести как равные партнеры Союз промышленников и работодателей Украины, профсоюзы Украины и Правительство Украины. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Чтобы соблюдалась Конституция Украины, Закон «О профсоюзах». Кроме того, на фоне изменения Закона «О труде», не выполняются социальные гарантии перед людьми — не выплачена зарплата шахтерам за октябрь, ноябрь, декабрь», — подчеркнул представитель профсоюза угольщиков.

«Мы бы не хотели быть заложниками трудового кодекса в нашей стране. Хотелось бы, когда принимаются трудовые кодексы, чтобы они работали для людей, а не против. У нас увеличили пенсионный возраст для женщин. Но попробуйте устроиться на работу. После 35 лет уже практически никто не хочет брать. Молодежи тоже тяжело. Посмотрите — у нас же нет рабочих мест. Если есть, то они низкооплачиваемые. Если берут, то берут в основном без трудовых книжек. Но это в корне неправильно. Хотелось бы, чтобы наши трудовые законы защищали нас, людей. Мы хотим работать, но чтобы нам оплачивали больничные, чтобы у нас были отпуска, чтобы не ходили «по звонку», как они сейчас говорят, чтобы нам оплачивали работу, чтобы мы получали наконец достойные зарплаты, а не нищенские», — отметила в комментарии для СМИ участница акции протеста в Сватово Светлана Старанеко, работник Северодонецкого «Азота».

В Федерации профсоюзов отмечают, что акции протеста проводятся в соответствии с законодательством и органы власти были проинформированы о них заранее.

По предварительной информации, в митингах профсоюзов принимают участие 300 человек.

Украинских рабочих поддержала и Европейская Конфедерация профсоюзов, в которой призвали руководство Евросоюза поддержать требования к украинской власти.

Лука Висентин, Генеральный секретарь Европейской Конфедерации профсоюзов (ЕКП) обратился к Президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Президента Европейского парламента Давида Сассоли и других высокопоставленных лиц ЕС с призывом поддержать требования ЕКП к украинскому Правительству и Парламенту отозвать проект закона о труде, поскольку он нарушает принципы ЕС и основных Конвенции МОТ, а также противоречит ст.296 «Поддержка уровней защиты» главы 13 «Торговля и устойчивое развитие» Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.