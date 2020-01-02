В Северодонецке подорожал газ для коммунальных предприятий и стоимость отопления для жителей

Снижение стоимости отопления в некоторых городах Украины оказалось разовой PR-акцией для имитации заботы о населении от Кабмина Зеленского.

Уже в январе цена на газ, поставляемый на предприятия теплоэнергетики Украины, в том числе на КП «Северодонецктеплокоммунэнерго» и ГП «Северодонецкая теплоэлектроцентраль», составляет 5500 грн за 1000 куб.м (без НДС). А в декабре он стоил 4276 грн. То есть газ подорожал на 28,6%. Поэтому есть большое сомнение, что платежи за отопление в январе будут уменьшены, как это в Северодонецке было с платежами за декабрь. Об этом сообщае пресс-служба Северодонецкого горсовета.

24 декабря 2019 Кабинетом Министров Украины постановления № 1082 «Некоторые вопросы начисления (определение) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей» в связи с изменением цены природного газа, которой теплоснабжающим организациям было рекомендовано изменить размер начислений за услуги по централизованному отоплению. Основанием для изменения размера начислений является условие, когда цена природного газа ниже цены, учтенной при планировании структуры тарифов на тепловую энергию.

Приказом генерального директора СТКЕ Андрея Гавриленко начисления за декабрь 2019 были уменьшены на 21,323%. Северодонецкая ТЭЦ обратилась по этому поводу за разъяснением к владельцу — Фонду государственного имущества. Но и абоненты ТЭЦ получили счета с начислениями на 16% меньше, чем в тарифе — предприятие учло температуру воздуха в декабре. (СТКЕ этого не делало, потому 100% домов, которые отапливаются коммунальным предприятием, оборудованы приборами учета).

Повышение цены природного газа в январе привело к тому, что она стала больше, чем заложено в тарифе. Так, в ТЭЦ цена газа, на которую будут считать тариф, составляет около 4900 грн за 1000 кубометров. Поэтому уменьшение начисления в соответствии с Постановлением КМУ № 1082 невозможно.

На сегодня тариф на отопление от СТКЕ составляет 1754,31 грн за Гкал или 39,03 грн за кв. м. общей площади, от ТЭЦ — 1634,18 грн за Гкал или 46,24 грн. за кв. м.