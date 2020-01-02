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Российские террористы продолжают обстрелы Луганской области из минометов

Вчера, 10:15 citynews.net.ua | Напечатать

13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.
Пять обстрелов было зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
В Донецкой области - неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Новолуганское - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Луганской области - рядом с Орехово - с 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;
вблизи с Новотошковское - из минометов калибра 120 мм и 82мм - по 3 мины.


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