Зеленский подписал закон о введении «реестра педофилов»

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект № 0887 более известный как закон «о реестре педофилов». Об этом свидетельствует информация на сайте парламента. Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью от президента 13 января.

Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины предусматривает внедрение Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Согласно закону, Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр) — автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

Держателем реестра является Министерство юстиции Украины.