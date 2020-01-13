В Херсонской области террориста «ДНР» заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

В Херсонской области к восьми годам заключения заочно приговорили местного жителя за содействие террористическим организациям «Д/ЛНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, досудебное расследование, которое проводила СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области установило, что житель Новой Каховки проводил активную антиукраинскую пропаганду и агитацию. Для избежания уголовной ответственности он в октябре 2014 года выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Боевик присоединился к террористам и занял должность заместителя командира по работе с личным составом одного из незаконных вооруженных формирований. Боевик проводил подбор кадров для вступления в террористической организации «ДНР», контролировал несение дежурств, в частности на блокпостах, в казарме, следил за выполнением приказов руководителей террористической организации среди личного состава.

Он также проводил допросы захваченных в плен военнослужащих Вооруженных Сил Украины для установления штатной численности украинских военных подразделений, их командование и дислокации на территории населенных пунктов Донецкой области.

СБУ задокументировала, что с сентября 2016 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской, злоумышленник участвовал и способствовал деятельности террористической организации «ЛНР», в составе «7-й бригады Народной милиции Луганской народной республики».

На основании полученных органом досудебного расследования доказательств противоправной деятельности Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.