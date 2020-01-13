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У Зеленского хотят уничтожить даже зачатки судебной реформы в Украине

13-01-2020, 14:04 citynews.net.ua | Напечатать

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект #2712, который полностью отменяет все положительные изменения в судебной власти, принятые законом 193-ІХ (законопроект 1008) в ноябре прошлого года. Об этом пишет Фундація DEJURE.

Депутат из партии Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает изъять международных экспертов из процесса очистки органов судейского управления и закрепить контроль над ним представителями старой судейской номенклатуры.

Одним из ключевых нововведений закона 193-ІХ стало привлечение международных экспертов к реформированию органов судейского управления: Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Ранее международные эксперты выбирали судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Благодаря ним, в ВАКС не попал ни один недобросовестный судья, поэтому такую ​​же модель и применили и для очистки органов судейского управления.

Законопроект Бужанского предлагает вообще отказаться от участия международных экспертов. Таким образом, скомпрометированный Высший совет правосудия продолжит действовать в прежнем составе и сопротивляться реальной реформе судов.

Помимо устранения международных экспертов, автор предлагает, чтобы большинство в новом составе ВККС (7 из 12 членов) составляли судьи, избранные Съездом судей без каких-либо предварительных проверок на добросовестность. Напомним, что именно Съезд судей избирает большинство членов ВРП и, как показывает опыт, выбирает именно тех, кто сохраняет судейскую круговую поруку.

К тому же, предлагается ослабить Общественный совет добросовенности, определив, что ее отрицательное заключение по судье может быть отменено всего 7 членами ВККС, вместо 11, как сейчас.

Также законопроект исключает все нормы, касающиеся привлечения к ответственности судей Майдана и позволяет люстрированным судьям вернуть себе мантии.

Напомним, что Максим Бужанский является депутатом от партии «Слуга народа», не поддержавшим увольнение скандального главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Степан Берко, Адвокационный менеджер Фонда DEJURE:
— Предложенные Бужанским изменения выгодны тем недобросовестные судьям, которые остались в судебной власти несмотря на позитивные изменения последних лет. А также тем, кто оставил должности в результате реформы и мечтает вернуться в систему. Таким образом, Бужанский действует исключительно в интересах коррумпированных судей, а проект закона имеет ничего общего с движением к справедливому суду в Украине.


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