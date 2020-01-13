Террористы отправили жителя оккупированной Голубовки на «подвал» за фото «депутатов»

Так называемый «верховный суд» «ЛНР» приговорил жителя оккупированного Голубовского (Кировск) к 12 годам заключения за «государственную измену». Об этом сообщает «Остров ».

По мнению террористов житель бывшего Кировска «с апреля по декабрь 2018 года вел деятельность, направленную против безопасности ЛНР, в частности, пытался дискредитировать проведение выборов главы Республики и депутатов Народного Совета ЛНР путем осуществления фото- и видеофиксации лиц, участвующих в организации и проведении выборов с целью их идентификации и оказании на них давления со стороны спецслужб Украины».

Кроме того, как утверждается в сообщении «прокуроров», мужчина на подконтрольной Украине территории, якобы, принял участие в судебном заседании и дал показания о незаконности «выборов» в «ЛНР».