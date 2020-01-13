Луганская область получит на ремонт дорог дополнительные 196 млн гривень

Луганская область дополнительно получит на ремонт дорог 196 млн гривень. Об этом председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил сегодня, 13 января, вернувшись из рабочей поездки в Киев. Соответствующая договоренность достигнута с премьер-министром и председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

«В этом году мы должны были выделить из областного дорожного фонда на ремонт участка длиной 14 км и 12 м в ширину в Лисичанске. Эта дорога является коммунальной. Но во время встречи с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и председателем Госавтодора Александром Кубраково мы договорились, что Правительство возьмет на себя финансирование восстановления этого объекта, — отметил Сергей Гайдай. — А это дополнительные 196,6 млн гривень. То есть почти треть всех средств, заложенных в 2020 году на ремонт дорог, находящихся на балансе области. Благодаря этому сумма, которая останется в областном бюджете, будет направлена ​​на восстановление других разбитых дорог. Мы отремонтируем дополнительные десятки километров областных дорог».

Глава Луганщины также напомнил, что в 2020 году впервые в истории области Луганщина получит в четыре раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область. Тендеры объявляются на 3,8 миллиарда гривень. Дополнительно еще 660 млн гривень областных средств.

В этом году ожидается капитальный ремонт автодорог между Северодонецком и станицей Луганской, а также дороги от Северодонецка до Золотого. Запланированы соответствующие работы на Старобельском треугольнике — Северодонецк-Сватово-Старобельск-Северодонецк.

Кроме того, должен быть объявлен тендер на восстановление дороги от КПП «Танюшевка» до Старобельска. По завершении ремонта область от растаможивания товаров (которое сейчас происходит на Харьковщине) дополнительно получать более 500 млн гривень в год.