Российские террористы обстреляли из минометов Орехово и Новотошковское в Луганской области

12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы вели обстрел вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

11 января российские террористы четыре раза обстреливали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Орехово и Новотошковское - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», а именно:

рядом с Водяным - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики обстреляли Травневе - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.



