После скандала в штабе ООС подтвердили реальные потери украинских военных за 9 января

В пресс-центре ООС подтвердили факт боевых потерь за 9 января на Донбассе.

В утренней сводке штаба ООС сообщалось об 1 погибшем и 1 раненом за сутки. После публикации информации от волонтеров и ветеранов, военные были вынуждены признать реальные потери.

Как сообщили сегодня вечером в пресс-центре, по уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих.

Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб.

Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.

Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.