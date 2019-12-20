Глава СНБО обсудил с послами Швеции, Великобритании и Канады катастрофу самолета в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Ґаладзою, Великобритании - Мелиндой Симмонс и Королевства Швеция - Тобиасом Тибергом.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 в Иране.

По словам А. Данилова, группа украинских экспертов активно работает на месте трагедии. «Каждый час мы получаем оперативные отчеты. Наша главная задача - разобраться, почему это произошло», - отметил Секретарь СНБО Украины.

В свою очередь, послы выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.



