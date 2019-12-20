Луганские аудиторы обеспечили возмещение потерь на сумму почти 12 млн грн в 2019 году

Специалисты Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области в течение января-ноября 2019 обеспечили устранение нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму почти 12 млн грн.

За совершенные финансовые нарушения 72 должностных лица привлечены к административной ответственности и 1 - к материальной.

К учреждениям и организациям, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, применены 8 финансовых санкций в виде предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства, уменьшение бюджетных ассигнований и остановки операций с бюджетными средствами. Объектами контроля возвращены использованные не по целевому назначению субвенции на сумму 260,99 тыс. грн.

По результатам мероприятий государственного контроля руководители местных органов власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приняли 12 управленческих решений.

Материалы 14 проверок государственного контроля переданы правоохранительным органам для соответствующего реагирования. По результатам их рассмотрения начато 24 досудебных расследования и 23 должностным лицам вручены письменные уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления.

С начала года завершено 1 государственный финансовый аудит исполнения местных бюджетов, 1 - региональной целевой программы и 4 аудита деятельности. Во время их проведения выявлены неэффективные управленческие действия и рисковые операции, которые привели к упущенной выгоде (неполученных доходов) и непроизводительных (лишних) расходов на сумму 160,5 млнгрн. По результатам государственных финансовых аудитов предоставлено 32 предложения, которые приняты к исполнению.