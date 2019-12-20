За 2019 год в Луганской области собрали 6 млрд гривень налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-декабря 2019 года плательщики Луганщины уплатили в сводный бюджет Украины 6 млрд 132 млн гривень. Это на 764,7 млн гривень больше, чем за 12 месяцев 2018-м.

В частности, в государственный бюджет поступило 2 млрд 748 млн гривень. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 289,4 млн гривень.

В разрезе основных платежей плательщиками области перечислено в государственный бюджет: 826,2 млн гривень налога на доходы физических лиц; 965,6 млн гривень налога на добавленную стоимость; 107,6 млн гривень налога на прибыль предприятий; 24,3 млн гривень грн акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 3 млрд 126 млн гривень.