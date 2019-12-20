Мелкая пакость: Россия заблокировала в Луганской области участок автодороги вдоль границы

Руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что РФ блокировала участка дороги «Т-1307» длиной 4,8 км, которая проходит за пределами госграницы. Таким образом прямое сообщение между населенными пунктами Зориновка, Алексеевка и Меловое было прекращено.

Об этом стало известно во время совещания по вопросам обеспечения транспортного сообщения между населенными пунктами Зориновка, Алексеевка и Меловое, которое провел председатель Луганской областной государственной администрации.

Представитель Меловской райгосадминистрации, в формате видеоконференцсвязи присоединился к совещанию, сообщил, что местным жителям, бригадам скорой помощи, правоохранителям и спасателям приходится ехать окружным путем длиной более 50 км.



Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер заверил присутствующих, что уже заключен договор с ГП «Украинский государственный проектно-технологический институт транспортного строительства» на осуществление проектно-изыскательских работ. Ориентировочная протяженность новой дороги должна составить около 7 км.

Начальник Луганского пограничного отряда Александр Мартынюк предложил включить подразделение для помощи в изыскании участков для обустройства работы в пограничной зоне.

По итогам совещания принято решение обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой о выделении земельных участков под строительство автодороги.