Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране — хотя его пресс-секретарь анонсировала «срочное возвращение президента в Украине» еще утром 8 января. Об этом сообщают «Схеми: корупція в деталях ».

В аэропорт «Киев» (Жуляны) Зеленский прибыл чартерным рейсом — в 2:37 ночи уже 9 января.

Съемочная группа «Схем» зафиксировала, как после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и за 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

В здании включили свет на этаже, где находится кабинет президента. На улицах вокруг ОП журналисты заметили скопление сотрудников государственной охраны.

Интересно, из чьего кармана будет оплачен этот перелет президента — стоимость которого может достигать нескольких десятков тысяч долларов?

Особенно учитывая то, что раньше Офис президента настаивал, что Зеленский полетел в Оман «с семьей рейсовым самолетом за собственные средства».

В 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране.