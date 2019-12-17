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Больше половины бюджета Лисичанска тратят на зарплаты и социальные выплаты

Сегодня, 17:32 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджет города Лисичанска по общему фонду с учетом трансфертов поступило 784 миллионов гривень. Расходы за этот период составили 720 миллионов гривень.

Как сообщила Начальница финансового управления Ольга Сапегина в кратком отчете о выполнении городского бюджета за 2019 год, по экономической структуре расходов направлено на оплату труда с начислениями 390 млн 931,3 тысяч гривень, или 54,3% от общего объема расходов.

Также расходы бюджета составили:

  • - на выплату расходов по социальному обеспечению - 200 426,7 тыс. грн. (27,8%);
  • - на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 50 085,2 тыс. грн. (7,0%);
  • - на текущие трансферты органам государственного управления других уровней - 3 068,1 тыс. грн. (0,4%);
  • - на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) - 28 290,3 тыс. грн. (3,9%);
  • - на предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 12 787,2 тыс. грн. (1,8%);
  • - на медикаменты и перевязочные материалы - 4 294,5 тыс. грн. (0,6%);
  • - на продукты питания - 14 920,8 тыс. грн. (2,1%);
  • - на оплату услуг - 13 788,8 тыс. грн. (1,9%);
  • - на другие расходы - 1 518,5 тыс. грн. (0,2%).

Из общего фонда расходов расходы на образование составили 260 097,2 тыс. грн., Или 36,1% от общего объема расходов;

  • - на здравоохранение - 123 262,4 тыс. грн. (17,1%);
  • - на социальную защиту населения - 204 739,4 тыс. грн. (28,4%);
  • - на культуру и искусство - 19 102,8 тыс. грн. (2,6%);
  • - на физическую культуру и спорт - 8 102,9 тыс. грн. (1,1%);
  • - на органы местного самоуправления - 63 037,7 тыс. грн. (8,8%);
  • - на жилищно-коммунальное хозяйство - 22 794,9 тыс. грн. (3,2%);
  • - на экономическую деятельность - 15 110,0 тыс. грн. (2,1%);
  • - на другие расходы - 598,0 тыс. грн. (0,1%);
  • - на межбюджетные трансферты - 3 266,1 тыс. грн. (0,5%).

Кроме того, осуществлялись расходы за счет бюджета развития специального фонда городского бюджета. В 2019 году такие расходы составили 44 436,7 тыс.грн., В том числе по отраслям:

  • - на органы местного самоуправления - 2 783,8 тыс. грн. (6,3%);
  • - на образование - 12 171,4 тыс. грн. (27,4%);
  • - на здравоохранение - 3 194,0 тыс. грн. (7,2%);
  • - на социальную защиту и социальное обеспечение - 2 977,0 тыс. грн. (6,7%);
  • - на культуру и искусство - 1 956,6 тыс. грн. (4,4%);
  • - на физическую культуру и спорт - 414,2 тыс. грн. (0,9%);
  • - на жилищно-коммунальное хозяйство - 7 841,7 тыс. грн. (17,6% 0;
  • - на экономическую деятельность - 8 040,5 тыс. грн. (18,1%);
  • - на другие мероприятия общественного порядка и безопасности - 215,2 тыс. грн. (0,5%);
  • - на межбюджетные трансферты - 4 842,3 тыс. грн. (10,9%).

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