Больше половины бюджета Лисичанска тратят на зарплаты и социальные выплаты

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджет города Лисичанска по общему фонду с учетом трансфертов поступило 784 миллионов гривень. Расходы за этот период составили 720 миллионов гривень.

Как сообщила Начальница финансового управления Ольга Сапегина в кратком отчете о выполнении городского бюджета за 2019 год , по экономической структуре расходов направлено на оплату труда с начислениями 390 млн 931,3 тысяч гривень, или 54,3% от общего объема расходов.

Также расходы бюджета составили:

- на выплату расходов по социальному обеспечению - 200 426,7 тыс. грн. (27,8%);

- на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 50 085,2 тыс. грн. (7,0%);

- на текущие трансферты органам государственного управления других уровней - 3 068,1 тыс. грн. (0,4%);

- на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) - 28 290,3 тыс. грн. (3,9%);

- на предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 12 787,2 тыс. грн. (1,8%);

- на медикаменты и перевязочные материалы - 4 294,5 тыс. грн. (0,6%);

- на продукты питания - 14 920,8 тыс. грн. (2,1%);

- на оплату услуг - 13 788,8 тыс. грн. (1,9%);

- на другие расходы - 1 518,5 тыс. грн. (0,2%).

Из общего фонда расходов расходы на образование составили 260 097,2 тыс. грн., Или 36,1% от общего объема расходов;

- на здравоохранение - 123 262,4 тыс. грн. (17,1%);

- на социальную защиту населения - 204 739,4 тыс. грн. (28,4%);

- на культуру и искусство - 19 102,8 тыс. грн. (2,6%);

- на физическую культуру и спорт - 8 102,9 тыс. грн. (1,1%);

- на органы местного самоуправления - 63 037,7 тыс. грн. (8,8%);

- на жилищно-коммунальное хозяйство - 22 794,9 тыс. грн. (3,2%);

- на экономическую деятельность - 15 110,0 тыс. грн. (2,1%);

- на другие расходы - 598,0 тыс. грн. (0,1%);

- на межбюджетные трансферты - 3 266,1 тыс. грн. (0,5%).

Кроме того, осуществлялись расходы за счет бюджета развития специального фонда городского бюджета. В 2019 году такие расходы составили 44 436,7 тыс.грн., В том числе по отраслям: