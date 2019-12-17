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Гибель самолета в Иране: Посольство убрало из релиза слова об отсутствии версии ракетной атаки или теракта

Сегодня, 12:50 citynews.net.ua | Напечатать

Посольство Украины в Иране сначала заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Позже пресс-служба посольства убрала это заявление, подчеркнув, что информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией.

В посольстве сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Также сегодня на брифинге президент МАУ Евгений Дыхне заявил что самолет Boeing 737-800, разбившийся в Иране, был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

По словам представителей МАУ, самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода Боинга, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти на было, проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было.

«Имея сегодня данные, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем» — заявил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

Из членов экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.

Командир Владимир Гапоненко имел 11 600 часов налета, почти весь на самолете Boeing 737, инструктор Алексей Наумкин — 12 тысяч часов налета, второй пилот Сергей Хоменко — 7600 часов налета.

«Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана», — сказал он.

Скриншоты информационных сообщений посольства Украины в Иране:

  


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