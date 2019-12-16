В Станице Луганской демонтировали временный мост

С восстановлением и открытием основного перехода через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» доступ к дополнительному мосту был приостановлен.

Временный обходной мост открыли 4 октября 2019, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста.

Как сообщили в Луганской ОГА, люди им пользовались до 20 ноября включительно.

С открытием отремонтированного перехода было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию.

Однако она была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, угрожало безопасности граждан.

Сегодня временный обходной мост был полностью разобран.