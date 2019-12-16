В Донецкой области Авдеевка осталась без электроснабжения

В Донецкой области Авдеевка и пять других населенных пунктов остались без электроснабжения из-за восстановительных работ на линии электропередач. Всего без электроснабжения осталось 24 тыс. абонентов.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, 3 января диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач ВЛ-110 кВ прекращено электроснабжение города Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Всего без электроснабжения остались более 24 тыс. абонентов.

Для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры города Авдеевка привлечены две передвижные электростанции и два спасателя.

В частности, электроэнергией обеспечили военно-гражданскую администрацию Авдеевки, Пенсионный фонд, «Укртелеком», отдел Национальной полиции, пункт скорой медицинской помощи, а также насосную станцию теплоснабжения 14-этажного жилого дома.