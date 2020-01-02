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В Луганской области банки уплатили 15,6 млн гривень налогов с депозитных процентов

2-01-2020, 11:34 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что финансовые учреждения Луганской области за январь-ноябрь 2019 года оплатили 15,6 млн гривень с процентов своих вкладчиков.
Наибольшие суммы направили в государственный бюджет субъекты хозяйствования м. Северодонецка.
Напомним, банковские учреждения, кредитные союзы и другие финансовые организации в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины платят с процентов депозитных вкладов налог на доходы физических лиц. Ставка составляет 18 процентов. При этом при начислении платежа информация о суммах банковского счета, сберегательного сертификата или вклада члена кредитного союза, начисленные проценты, а также сведения о вкладчиках остаются конфиденциальными.


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