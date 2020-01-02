В Луганской области банки уплатили 15,6 млн гривень налогов с депозитных процентов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что финансовые учреждения Луганской области за январь-ноябрь 2019 года оплатили 15,6 млн гривень с процентов своих вкладчиков.

Наибольшие суммы направили в государственный бюджет субъекты хозяйствования м. Северодонецка.

Напомним, банковские учреждения, кредитные союзы и другие финансовые организации в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины платят с процентов депозитных вкладов налог на доходы физических лиц. Ставка составляет 18 процентов. При этом при начислении платежа информация о суммах банковского счета, сберегательного сертификата или вклада члена кредитного союза, начисленные проценты, а также сведения о вкладчиках остаются конфиденциальными.