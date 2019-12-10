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За 100 дней в Северодонецке зарегистрировано 185 фактов домашнего насилия

Вчера, 12:06 citynews.net.ua | Напечатать

 24 декабря в Северодонецке мобильные группы реагирования на факты совершения домашнего насилия перешли рубеж в 100 дней. Что сделали? Кому помогли? Приносят ли пользу местным жителям?

Как рассказали в пресс-службе полиции Луганской области, в цифрах результат работы групп выглядит следующим образом:
Всего в Луганской области зарегистрировано фактов домашнего насилия - 185.
Пострадавших - 190. Из них женщин - 173; мужчин - 7; детей - 10.

Полицейскими вынесено 121 запрещающее предписание, составлено 104 административных протокола по ст. 173-2 КУоАП «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания», возбуждено 5 уголовных производств относительно обидчиков.

100 человек поставлено на профилактический учет, при участии социальных служб проведено 61 посещение семей, где совершалось насилие.

Чаще всего домашнее насилие в семьях совершается в нетрезвом или в состоянии наркотического опьянения, к сожалению, не все понимают, что натворили на утро.

Полицейские рассказали, что сейчас несколько «подопечных» держатся и не принимают алкоголь. 

В Луганской области программа противодействия и предупреждению домашнего насилия была запущена  17 сентября. На базе Северодонецкого отдела полиции создано 4 мобильных группы, в состав входят участковый офицер полиции и сотрудник УПП в Луганской области. В каждом экипаже обязательно есть женщина-полицейская и, при необходимости, инспектор ювенальной превенции. Психологическую поддержку пострадавшим и агрессорам оказывают мобильные бригады общественных организаций и социальные службы.


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