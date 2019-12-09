Северодонецкие подводники завоевали 64 медали на Чемпионате Харькова

В Харькове прошел Чемпионат города и Харьковской области по подводному спорту.

Луганскую область представляли 16 спортсменов ДЮСШ ВВС «Садко». В результате двухдневной борьбы северодонецкие подводники завоевали 64 медали (57 в личном зачете и 7 в эстафетном плавании), из них 33 золотых, 18 серебряных, 8 бронзовых.

Абсолютными победителями стали: МСУМК Сущенко Владимир, МСУ Сторчевой Екатерина, МСУ Бесчастных Серафима, КМСУ Гальченко Данил, КМСУ Прядко Дарья.

Призерами: МСУ Хрипунова Татьяна, МСУ Полчанов Никита, МСУ Серебряков Дмитрий, КМСУ Шведов Егор, КМСУ Трофименко Илья, КМСУ Черенок Алексей, МСУ Шулика Ксения, КМСУ Ковальчук Виктория, КМСУ Клякса Маргарита, КМСУ Григорьев Ярослав, Бойко Даниил.