В Лисичанске без тепла остались 110 жилых домов, садики и больницы

В Лисичанске Луганской области без тепла остались 110 жилых домов, ряд школ, детских садов и больниц.

Как сообщает Министерства развития общин и территорий, всего в Лисичанске Луганской области не отапливаются 110 жилых домов, 3 дошкольных учреждения, 3 учебных заведения и 4 больницы.

После отключения объектов Лисичанскводоканала от электроэнергии из-за долгов, была остановлена центральная котельная ввиду отсутствия воды для подпитки системы теплоснабжения.

Восстановить тепло в домах обещают только после восстановления водоснабжения.