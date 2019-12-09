25 декабря российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня

25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области и на границе с Донецкой российские террористы устроили массированный обчтрел позиций ВСУ из тяжелых минометов калибром 120 мм: четыре раза боевики открывали огонь вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также боевики обстреливали Крымское и Новолуганское из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области под обстрелом оказались Красногоровка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, Невельское - из миномета калибра 120 мм - 7 мин, два обстрела неподалеку Старогнатовки и Васильевки - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.