За выходные российские террористы убили 2 украинских военных

22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Песками — из стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Талаковка — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Красногоровки — из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Васильевка — из стрелкового оружия.

3 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи с Новгородским — минометы калибра 82 мм.

22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

21 декабря российские террористы устроили массированный обстрел позиций ВСУ в Районе Крымского (Луганская область) из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов калибра 120 мм.