За выходные российские террористы убили 2 украинских военных

За выходные российские террористы убили 2 украинских военныхСегодня, 10:20
22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом с Песками — из стрелкового оружия;
недалеко от населенного пункта Талаковка — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Красногоровки — из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Васильевка — из стрелкового оружия.
3 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи с Новгородским — минометы калибра 82 мм.
22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
21 декабря российские террористы устроили массированный обстрел позиций ВСУ в Районе Крымского (Луганская область) из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов калибра 120 мм.