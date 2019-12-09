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После 9 лет запрета игорного бизнеса в Украине, Аваков сделал вид что начнет с ним бороться

Сегодня, 14:39 citynews.net.ua | Напечатать

В мае 2009 года в Украине были запрещены азартные игры, казино и игровые залы автоматов. В результате весь игорный бизнес ушел в интернет и «подполье» — залы продолжали работать — без рекламы, но и не особо скрываясь.

Спустя 9 лет для всех без исключения городов Украины стала нормальной «связка» из двух-трех ломбардов и зала так называемых «лотерей».

Вывески для залов игровых автоматов, в большинстве случаев отказавшихся от классических «одноруких бандитов» и перешедших на компьютеры, используются обычно под названиями «Национальная лотерея» и «Космолот».

9 лет правоохранительные и налоговые службы спокойно проходили мимо этих залов и делали вид что все нормально. В результате бездействия силовиков практически в каждом жилом квартале появились вышеупомянутые «связки» из ломбардов и игрового салона. Почему ломбард? Игромания это болезнь и как ты не называй заведение, больные люди будут там проигрывать все деньги и нести в ломбард вещи в надежде отыграться. А если еще и владелец к всех заведений один — получается двойная прибыль.

После провала голосования за легализацию казино в Украине Кабмин Зеленского и лично Аваков сделали громкое заявление о запрете всех салонов.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений» — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 20 декабря.

И полиция ответила «Есть!»

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция готова к выполнению приказа — за прошедшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.

Выглядит это странно — получается полиции прекрасно известно и раположение и предназначение этих залов, но 9 лет никто ничего не делал для их закрытия.

Преступная халатность и полное несоответствие своим должностям или же полиция в доле от незаконной прибыли этих заведений?


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После 9 лет запрета игорного бизнеса в Украине, Аваков сделал вид что начнет с ним бороться » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня