ЕС запускает программу финансирования FinancEast стоимостью 9.5 млн евро для поддержки МСП на востоке Украины

19 декабря 2019 были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-Украинским фондом и финансовыми учреждениями-партнерами (ОТП Лизинг Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, которая финансируется Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business. Эта программа направлена ​​на восстановление финансирования малых и средних предприятий (МСП) в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.

Воспользоваться программой могут предприятия с численностью работников от 20 до 250 человек и расположенные не ближе 5 км от линии разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях. Также необходим собственный взнос не менее 20% от стоимости, В результате за счет грантовой программы покрывается не менее половины стоимости приобретенного оборудования.

Для реализации программы FinancEast Европейский Союз предоставил Украине грант в размере 9,5 млн евро через Немецкий банк развития KfW. Исполнителем программы выступает Немецко-Украинский фонд.

«Благодаря этому гранту Европейский Союз надеется восстановить устойчивые кредитные и лизинговые операции в регионе, где банки почти не работали с 2014 года, поддерживая устойчивое экономическое и социальное восстановление и, тем самым, способствуя миру и примирению на Востоке Украины», - сказал Фредерик Кунэ, первый советник, руководитель отдела «Местное и человеческое развитие», Представительства Европейского Союза в Украине.

Грантовые ресурсы будут предоставляться МСП в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов, профинансированных ОТП Лизинг, Ощадбанком, Укргазбанком. Инвестиционные проекты предусматривают приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и тому подобное. Уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения финансовых учреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит.

«Сегодня мы начинаем активную фазу реализации программы поддержки FinancEast, которая откроет предпринимателям Донбасса доступ к различным финансовым инструментам, в том числе кредитования. Это, я убежден, улучшит финансовое здоровье их компаний, повысит их способность дальше расти, развиваться, радовать своих клиентов качественными продуктам и услугам», - сказал заместитель Министра финансов Украины Юрий Гелетий.

«Национальный банк поддерживает программы, которые могут помочь оживить кредитование украинской экономики и бизнеса в восточных областях. Сейчас мы отмечаем оживление кредитования, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Спрос на кредиты в сегменте МСБ ежегодно повышается, тогда как качество обслуживания существенно выше по сравнению с займами другим бизнес-сегментам. Мы верим, что этот сегмент станет двигателем для возобновления кредитования и экономического развития страны», - отметила первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте .