В Луганской области депутаты критикуют закон о «децентрализации власти» и требуют его доработать

Попаснянский городской совет обратился к Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю и членам Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики с письмом, в которых заявил, что не поддерживает проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» № 2598 от 13 декабря 2019 года.

Попаснянский городской совет отмечает , что Законопроект № 2598 разработан в закрытом режиме, без привлечения представителей органов местного самоуправления и их ассоциаций, гражданского общества.

Единственное официальное мероприятие, на которое были приглашены представители Ассоциации городов Украины, состоялось 23 октября 2019 и было посвящен презентации концепции изменений в Конституцию Украины. Ассоциация городов Украины выразила замечания к этой концепции, но они, к сожалению, не учтены.

Попаснянский городской совет выразил общие замечания к Законопроекту № 2598.

Так, в частности, по сравнению с действующей Конституцией Украины проект предусматривает сужение статуса органов местного самоуправления и содержит признаки централизации власти, чрезмерно расширяет контрольные полномочия государства в лице префектов и Президента Украины.

Попаснянский городской совет надеется, что законопроект будет направлен на доработку и это позволит провести надлежащее обсуждение, найти понимание и достичь компромисса относительно изменений в Конституцию в части децентрализации.