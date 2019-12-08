В Луганской области полицейские перекрыли «канал» незаконной переправки граждан из так называемой «ЛНР»

Оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми вместе с бойцами батальона «Луганск-1» и пограничниками задокументировали преступную деятельность 36-летнего мужчины, который организовал незаконную переправку граждан из так называемой «ЛНР» на территорию Украины.

Вчера на пропускном пункте «Меловое», при пересечении государственной границы между РФ и Украиной, полицейскими был задокументирован факт незаконной перевозки восьми жителей города Довжанский (бывший Свердловск) через закрытый пункт пропуска «Червонопартизанск», который осуществлял лично организатор переправки - житель временно оккупированной территории Луганской области, за денежное вознаграждение на собственном автомобиле «Volkswagen Transportеr».

Следователем наложен арест на транспортное средство «Volkswagen Transportir» который был отправлен на штрафплощадку. Лица, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, привлечены к административной ответственности согласно ст. 204-1 КУоАП. В отношении водителя решается вопрос об объявлении ему сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и избрании меры пресечения.